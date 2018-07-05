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В Волгограде сочинили песню-гимн мошке

Сегодня, 16:13

«Мы с оружием таким - кого хочешь победим», - именно так охарактеризовал известный музыкант Валерий Турбин сложившиеся в городе обстоятельства. Исполнитель считает, что в юмористическом представлении ситуации кроется глобальная проблема.

В Волгограде сочинили песню-гимн мошке, которая каждый год атакует горожан и приезжих в теплое время. Музыкант подчеркнул, что спрятаться от насекомого нельзя нигде – она найдет в лесу, на рыбалке и на стадионе. Относительно последнего – Турбин припомнил ситуацию с приезжими футболистами, которые отмахивались от мошки прямо на поле, что вывело слово MOSHKA на международный уровень.

Также исполнитель в песне рассказал следующее: «Чтоб врага повергнуть в стресс, в списке наших ВКС есть секретные войска, называются MOSHKA». Более того, Валерий считает, что никакие миллионы не способны избавить Волгоград от нашествия, поэтому мошку следует принимать как защитницу отечественных земель.

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