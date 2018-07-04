Умер басист The Black Keys Ричард Свифт

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Мужчина последний месяц провел в больничной палате в тяжелом состоянии, однако пока не объявлена точная причина кончины. Свифту был всего лишь 41 год.

Ричард Свифт – мультиинструменталист, потому что знал как обращаться не только с басом, а и с клавишами, гитарами и другими инструментами. Между тем, в The Black Keys он занимал нишу басиста и бэк-вокалиста уже 4 года – стал появляться на гастролях известного дуэта еще в 2014 году. Однако «гастрольный басист» не принадлежал одному объединению, он также работал и в The Shins с 2011 года, однако на клавишных.

«Талантливый человек – талантлив во всем» - это про него, ведь Ричард еще и неплохо рисовал, ведь потому некоторые рисунки он делал обложками собственных альбомов. В первую очередь он принадлежал самому себе как музыкант, и именно поэтому у него 5 сольных альбомов. Также он является владельцем собственной звукозаписывающей студии - National Freedom, что находится в штате Орегон.

Фанаты узнали о том, что умер их любимый музыкант, через его социальную сеть – новость появилась еще вчера, 3 июня.

Друзья уже начали делиться своими переживаниями и мыслями по поводу смерти Свифта, например, вокалист Дэн Ауэрбах из The Black Keys. Он написал, что мир потерял гениального музыканта, что он теперь сможет встретиться со своими мамой и сестрой, и что певцу очень будет не хватать друга.