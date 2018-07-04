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Умер бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов

Сегодня, 15:57

Борис Куликов был ректором учреждения с 1975 по 1990 годы.

Как сообщили представители консерватории, бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов умер на 87 году жизни. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончался 4 июля. Именно он был организатором Камерного хора в столичной консерватории, также Куликов был дирижером ГАРХ в 1960-х гг.

Ранее стало известно о смерти пианиста и дирижера Геннадия Рождественского. Он умер после болезни, которой болел долгие годы. Великий деятель, работавший в Стокгольмском филармоническом и Венском симфоническом оркестре. Знаменитого дирижера похоронили 19 июня 2018 года. Деятель искусства был не только дирижером, но и автором сочинений и нескольких книг. После него осталось более 800 дисков с записями различных оркестров.

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