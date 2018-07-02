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Алан Лонгмьюир скончался от экзотического вируса

Сегодня, 19:45

Легенда популярной рок-группы ушел из жизни в больнице Шотландии в окружении любимых людей. Бас-гитаристу было 70 лет.

В больнице Шотландии скончался известный бас-гитарист, участник британской группы The Bay City Rollers, 70-летний Алан Лонгмьюир. Последние мгновения своей жизни артист провел в окружении близких и родных людей. По информации СМИ, музыкант скончался от неизвестного экзотического вируса, который он подхватил во время отдыха в Мексике. Близкие навсегда запомнят Алана как невероятно доброго, хорошего и щедрого человека, талантливого гитариста, и отличного друга.

Алан Лонгмьюир был одним из основателей поп/рок-группы The Bay City Rollers. Коллектив имел невероятный коммерческий успех в первой половине 1970-х годов в Великобритании, реализовал более 70 млн пластинок. Их первых 10 синглов вошли в UK Top Ten. Однако успех был короткий- коллектив распался в начале 1990-х.

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