Repeat: Нервный срыв артиста Dante на затянувшихся съемках клипа

Сегодня, 01:30

Сегодня состоялась премьера ролика к новой песне «Repeat» артиста лейбла Первое Музыкальное, который в силу многочисленных, невероятных обстоятельств создавали около двух месяцев.

Песня «Repeat» вошла в новый альбом артиста Dante - «Молекулы», премьера которого состоялась 2 июля. На съемках клипа артист был около двух месяцев. Режиссером стала Светлана Герасимова, с которой Dante связывает опыт совместной работы. Съемочная группа признается, что этот клип дался им очень тяжело, а фраза из сингла «поставь меня на repeat» стала девизом.

На протяжении всего съемочного процесса темные силы не отступали от площадки, создавая многочисленные препятствия работе команды. Исполнитель жалуется, что трудности сопровождали их с самого начала - сначала арендованное оборудование оказалось сломанным, а из-за разбирательств съемки перенесли. Затем помощник случайно уехал с площадки с ключами от машины, где были все костюмы, жесткие диски и оборудование. Вскоре из злополучного авто ценные вещи и жесткие диски с половиной материала. Затем последовал день затянувшихся съемок, и когда казалось, что все завершено - неудачно повернулся оператор, и диск осколками разлетелся во все стороны: «Repeat, плиз» - говорит снова вселенная».

У Dante нервный срыв - он уезжает восстанавливаться в Тель-Авив на неделю. Вернувшись, отдохнувший и успокоившийся исполнитель со Светланой пересматривают работу, и приходят к выводу: все заново. В этот раз у них получилось. Они отсняли ролик с нуля, и результат того стоил - клип получился очень легкий и танцевальный.