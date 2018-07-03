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MiyaGi и Эндшпиль выступят сыном Боба Марли

Сегодня, 02:15

Рэперы из Владикавказа MiyaGi и Эндшпиль приглашены в Эстонию. На фестивале музыки регги «WagWan» они выступят с сыном Боба Марли Джулианом.

Регги-фестиваль пройдет 24 августа в крупнейшем концертно-спортивном зале Таллина и Эстонии Саку Суурхалль. Начало мероприятия планируется в 17 часов, а завершится он поздно ночью. В нем примут участие эстонские диджеи и иностранные участники, в числе которых – и Азамат Кудзаев (MiyaGi) и Сослан Бурнацев (Эндшпиль). Музыканты из Владикавказа исполняют музыку в стиле регги и хип-хоп. Дуэт был образован в 2015 году. С тех пор они выпустили несколько альбомов. Песня «Половина моя» вошла в топ самых прослушиваемых композиций в сети.

Одну из композиций Мияги и Эндшпиль исполнят на десятитысячной арене вместе с Джулианом Марли, сыном легенды и основателя стиля регги Боба Марли.

У Боба Марли, практиковавшего свободные отношения с женщинами, одиннадцать официально признанных детей, из них – семь сыновей. Интересно, что пятеро из его сыновей сейчас сами – довольно известные музыканты.

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