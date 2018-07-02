Жара «выбивает» певцов: Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

Сегодня, 13:40

Аномально жаркая погода, установившаяся в Европе, не разбирает, кто перед ней. Обычные люди или же знаменитости.

Жара «выбивает» даже певцов. Тото Кутуньо экстренно госпитализирован в Бельгии. У 74-летнего исполнителя были некоторые проблемы с сердцем. Экстремальные погодные условия их усилили.

Певец планировал в Бельгии своё выступление на фестивале итальянской песни. Теперь он не сможет в нём участвовать.

Кутуньо сообщил, что его самочувствие хорошее. В больнице за ним ухаживают медики из Италии и России. Персонал в медучреждении интернациональный.

Певец проинформировал, что в больнице он, как дома. А его основная публика, именно, в Италии и России. Поэтому врачи этих государств оказывают ему повышенную заботу и поддержку.

Тото Кутуньо надеется, что сможет выйти из больницы через неделю. Впереди у него проведение международного тура.

Кутуньо известен не только в качестве певца, но и композитора. Он писал музыку для Джо Дассена, Далиды, Адриано Челентано и многих других.

В 1990 году он победил на проводившемся в Загребе «Евровидении».

Однако жара воздействует и на таких известных людей.