VistaNews.ru


Жара «выбивает» певцов: Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

Сегодня, 13:40

Аномально жаркая погода, установившаяся в Европе, не разбирает, кто перед ней. Обычные люди или же знаменитости.

Жара «выбивает» даже певцов. Тото Кутуньо экстренно госпитализирован в Бельгии. У 74-летнего исполнителя были некоторые проблемы с сердцем. Экстремальные погодные условия их усилили.

Певец планировал в Бельгии своё выступление на фестивале итальянской песни. Теперь он не сможет в нём участвовать.

Кутуньо сообщил, что его самочувствие хорошее. В больнице за ним ухаживают медики из Италии и России. Персонал в медучреждении интернациональный.

Певец проинформировал, что в больнице он, как дома. А его основная публика, именно, в Италии и России. Поэтому врачи этих государств оказывают ему повышенную заботу и поддержку.

Тото Кутуньо надеется, что сможет выйти из больницы через неделю. Впереди у него проведение международного тура.

Кутуньо известен не только в качестве певца, но и композитора. Он писал музыку для Джо Дассена, Далиды, Адриано Челентано и многих других.

В 1990 году он победил на проводившемся в Загребе «Евровидении».

Однако жара воздействует и на таких известных людей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Иосиф Кобзон срочно госпитализирован из-за проблем с сердцем

Борис Гребенщиков угодил в реанимацию в Санкт-Петербурге

Пенсионер Олег Газманов показал накаченный торс

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем