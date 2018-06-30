В Саранске Томи Момрелл, опираясь на костыль, заставил интернациональную публику танцевать

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Игорь Бутман из оркестра «Биг-бэнд «Саранск»» стал футбольным послом Саранска. Его музыка, которой даже не нужен перевод на другие языки, смогла собрать приличное количество болельщиков.

В Саранске проходил музыкальный фестиваль «Вейсе джаз», устроенный именно «бэндом» Бутмана. В репертуаре вечера были джазовые аранжировки мелодий перуанских индейцев, которые по душе латиноамериканцам.

Понравились зрителям и исполнители: брат Игоря Олег, который играл на ударных; американец Ник Лазарев, что играл на бас-гитаре; а также вокалистка и пианистка Наталья Смирнова.

Однако это лишь половина интересного приятно «добил» впечатленную интернациональную публику бывший солист «Incognito» Томи Момрел. Он вышел на сцену и, опираясь на костыль, более двух часов до мурашек исполнял песни в стиле ритм-энд-блюз и соул. Хоть и его движения могли показаться нелепыми из-за хромоты, однако под конец он заставил людей танцевать, двигаться в такт его музыке.

В это время Бутман играл на саксофоне мелодии из мультфильма «Бременские музыкантов» на сцене «Фан-феста», где его уже ждали гости со всего мира.