Флейтистка из России играла Моцарта и Баха во время операции на мозге

Сегодня, 04:30

В одной из клиник города Грац в Австрии российская музыкантша Пинаева удивила врачей своими способностями прямо на операционном столе.

Как сообщил нейрохирург Горд фон Кампе, флейтистка из России играла Моцарта и Баха, пока ей делали операцию на мозге. Дело в том, что такая операция вынужденно проводится в активном состоянии пациента, которого предварительно выводят из наркоза. Для врачей очень важно удалить опухоль и не повредить участки мозга, которые отвечают за многие функции. А для Пинаевой очень важно было сохранить зрение и мелкую моторику, поскольку девушка планирует в дальнейшем продолжать преподавание музыки.

Операция была завершена еще год назад, но обнародовали информацию только сейчас, когда доктора убедились, что с 28-летней девушкой все хорошо.

При игре на инструменте врачи исследовали активность мозга, но боялись, что таким образом у музыкантши увеличится давление на мозг. К счастью, все прошло гладко. Теперь Пинаева подшучивает, что во время игры на операционном столе она ошиблась всего разок.