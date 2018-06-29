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Эда Ширана обвинили в плагиате песни, получившей Grammy

Сегодня, 16:43

Сумма иска – 100 миллионов долларов. Исполнитель якобы скопировал в композиции Thinking Out Loud сразу несколько важных элементов, присутствующих в одном из лучших хитов Марвина Гэя Let’s Get it On.

Эда Ширана уже не в первый раз обвинили в плагиате песни, но на этот раз дело касается композиции, получившей Grammy «за лучшую песню года» и «за лучшее сольное поп-исполнение». Исполнитель обвиняется в том, что повторил мелодию, лад, ритм, связки, темп и другие элементы, которые и прославили композицию, клип которой собрал более 2 миллиардов просмотров.

В качестве истцов выступают представители корпорации Structured Asset Sales, обладающие правами на песню после смерти авторов. Однако Эда Ширана уже пытались судить за плагиат несколько раз, и каждая из таких попыток завершилась в пользу певца. Обвинителями тогда выступали Мартин Харрингтон и Томас Леонард из-за песни Photograph (плагиат на Amazing) и другие.

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