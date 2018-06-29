Кендрик Ламар объяснил свое грубое поведение к фанатке

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Звезда мирового хип-хопа долгое время борется с расистскими взглядами. Именно эта тема стала ключевой в его поступке в мае на концерте.

Кендрик Ламар приехал с концертом в Алабаму, где, по привычке, во время одной из песен пригласил на сцену поклонницу. Девушка точно по тексту исполняла один из хитов репера, однако после «n-word» (грубое обозначение чернокожего человека), что и было в тексте, он остановил ее, объяснив тем, что у нее нет на это прав.

Спустя месяц мужчина объяснил свое поведение к фанатке. По словам Ламара, его всю тридцатилетнюю жизнь задевало, как белокожие могли запрещать ему что-то делать: то ли дом купить, то ли кредит взять. Однако тексты песен – только его и ничьи больше, поэтому он и добавил «отдайте мне хотя бы слово».