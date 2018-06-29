«По-Ленинградски»: Шнуров записал песню к финалу ЧМ-2018

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В песне отражаются самые яркие эмоции участников мундиаля. Ролик опубликован в YouTube на канале «России» и активно набирает популярности.

Сергей Шнуров не остался в стороне от ЧМ-2018 по футболу и чисто по-Ленинградски записал песню к финалу спортивного мероприятия. Композиция оказалась приличной в плане использования русского мата, а потому ее будут транслировать на телевизионном канале «Россия». В словах Сергей Шнуров отметил страсть и эмоции болельщиков.

На кадрах промо-ролика можно заметить, что все кричат от переполняющего восторга, поют, танцуют, обнимаются и машут флагами. Такие мгновения останутся в памяти многих россиян и иностранных гостей. Чемпионат мира по футболу впервые проводится в России, что вдохновляет всех граждан государства.