Организаторы концерта Нетребко в Москве объяснили «космическую» стоимость билетов

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Посетить выступление «Верди Гала» в Большом театре можно за нескромные 88 тыс. рублей. Все потому, что представителям оперной певицы необходимо покрыть расходы на гонорары, аренду зала и перелеты артистов.

Непосредственно перед выступлением Анны Нетребко в Москве 26 ноября, студенты музыкальных ВУЗов смогут приобрести билеты за 550 рублей. Со всех остальных зрителей организаторы концерта соберут по 88 тыс. рублей. «Космическую» стоимость билетов представители оперной певицы объяснили серьезными расходами на организацию концерта. Арендовать московский Большой театр, свезти в него артистов и выплатить им гонорары – все это очень дорого, поэтому столичному зрителю придется войти в положение.

К слову, в продаже также были билеты стоимостью 1,5-3 тыс. рублей, однако они задержались в кассах всего на несколько минут.

Анна Нетребко – российско-австрийская оперная певица, родившаяся в Краснодаре. Историческая родина высоко оценила музыкальные успехи артистки, удостоив ее Госпремии России, звания Героя труда Кубани и Народной артистки РФ.