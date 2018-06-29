Автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой

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Фанаты сразу узнали любимого пилота, который пытался скрыться за псевдонимом XNDA. Сама певица не стала раскрывать все карты, но отметила, что многие удивились бы, узнав имя ее партнера по исполнению хита.

Автогонщик Льюис Хэмилтон записал первую песню с Кристиной Агилерой, и называется она Pipe. Поют знаменитости о романтичных и чувственных событиях, и в целом дуэт у любимчиков публики получился замечательный, как отметили поклонники с обеих сторон. Хэмилтон продвигался в сторону музыкальной индустрии уже давно, а его с Агилерой песня – вполне удачный эксперимент на таком пути.

Ранее автогонщик за рулем Mercedes уже сотрудничал с известными исполнителями - Канье Уэстом и Джей Зи, однако самостоятельные треки в собственном исполнении пока не записывал. Агилера убеждена, что у ее «анонимного» партнера есть все шансы стать полноценным артистом.