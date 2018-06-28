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В Петербурге отметят 100-летие Эстонии джазовым фестивалем

Сегодня, 11:13

30 июня «Летние Книжные Аллеи» примут фестиваль Baltic Sun pre-party, посвященный юбилею эстонского государства.

Полноценный Baltic Sun состоится в Нарве в середине июля, а пока что «разогревочным» джазовым фестивалем в Петербурге отметят 100-летие Эстонии. Питерцы и гости Северной столицы смогут лицезреть выступление коллектива Владимира Волкова (экс-участника «АукцЫона»), Дениса Пашкевича, Андрея Кондакова и прочих.

Также в рамках Baltic Sun pre-party разыграются билеты на «полноценный» фестиваль в Нарве. Приобрести пропуски на один или на все дни эстонского торжества можно на официальном сайте организаторов или в театральных кассах. Там же любители джаз-музыки могут забронировать места для проживания в палаточном городке или в гостинице.

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