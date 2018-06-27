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Ставропольский клип на актуальную проблему стал номинантом на «Клипfest.2018»

Сегодня, 20:04

Большинство современных родителей пытаются с пеленок сделать из детей вундеркиндов, отбирая у них самое ценное время – детство. Именно эта тема и стала основной в победившем музыкальном видео.

Ставропольский клип на актуальную проблему родителей XXI века стал дважды номинантом на «Клипfest.2018». Маленький мальчик, сыгравший главную роль, получил «Лучшая мужская роль». Также создатели выиграли «Приз зрительских симпатий».

Огромная команда профессионалов трудилась над победным клипом: певец Леонид Лукьянов, хореограф Виктория Прасолова, режиссеры Артур Мнацаканян и Дмитрий Москвитин, а авторами музыки и текста были Игорь Малецкий с Элей Снеговской.

Главным вопросом в клипе был «А давайте создадим самый позитивный мир?!». Этот вопрос – крик души каждого ребенка, которого родители заставляют лишь учиться и упускать свой позитивный мир детства. Также клип показывает, что в каждом человеке сидит такой малыш, однако за деловой одеждой и взрослыми проблемами он спрятался в укромное местечко.

Фестиваль проводится более десяти лет. В этом году прислали более 500 работ, в числе которых и известный комик Павел Воля.

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