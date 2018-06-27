Ник Кейв стал фанатом панков из Петербурга

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Музыкант также признался, что ему нравятся российские тюремные татуировки.

Культовый музыкант Ник Кейв и его группа The Bad Seeds в скором времени приедут в Россию, чтобы выступить в Петербурге и Москве. На концерте Кейв представит своё «самое крупное, личное и преображающее шоу».

В своём недавнем интервью музыкант рассказал, что он и члены группы The Bad Seeds стал фанатом панков из Петербурга. Больше всему ему нравится группа «Утро» и Messer Chups.

Ник Кейв также заявил, что стал фанатом фильмов Андрея Звягинцева и хотел бы написать к одной из работ саундтрек. По словам музыканта, не меньше ему нравятся и тюремные российские татуировки. По некоторым данным, к концертам в Петербурге и Москве присоединится дизайнер Гоша Рубчинский, который будет заниматься фотоматериалами.