Пропавшего рэпера Кенни Макенди нашли мертвым на пляже

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Тело, пропавшего ранее британского рэп-исполнителя Кенни Макенди, которого поклонники знали как Кенни Вулкана, нашли в бразильском Рио‐де‐Жанейро.

Рэпер пропал несколько месяцев назад. Полиция занялась его поисками еще в апреле этого года, после того, как его семья оформила официальное заявление об исчезновении. Причиной обращения в полицию стало отсутствие связи с Макенди, который улетел в Рио. У 22‐летнего исполнителя диагностировали депрессию, а в Бразилии он планировал начать все с чистого листа.

Его попытка оставить прошлое не нашла поддержки у коллег по сцене, они выражая ему поддержку, публиковали в Сети посты, призывающие его пересмотреть свое решение и вернуться к родным и близким в Лондон. Последний человек, который видел рэпера, - подвозивший его на пляж водитель такси, там же и обнаружили его тело.

По мнению экспертов, Макенди умер не по естественным причинам, но и внешних признаков насилия на его теле не обнаружено. Несмотря на то, что для подтверждения личности умершего провели генетическую экспертизу, родственники покойного отказываются принять факт его кончины. Они уверены, что полиция Рио выдает за Кенни другого альбиноса, потому что не хочет заниматься поисками пропавшего артиста.