Умершего в Португалии музыканта Сучилина прокляла цыганка

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Подруга умершего в Португалии российского музыканта Андрея Сучилина рассказала о мистических подробностях, предшествовавших болезни артиста.

Рок-музыканта сняли 31 мая с авиарейса Амстердам – Гран-Канария авиакомпании Transavia Holland. Самолет совершил для этого экстренную посадку в Лиссабоне. Позднее в состоянии комы музыкант был отправлен в больницу, впоследствии ему сделали несколько операций, но расширяющийся некроз тканей остановить не удалось, и артист скончался, не приходя в сознание.

Собеседница журналистов утверждает, что умершего в Португалии музыканта Сучилина прокляла некая Алекс Рид – цыганка из Мюнхена. Эта Алекс требовала вернуть 2 тысячи евро за несостоявшийся концерт и в отместку наслала какое-то цыганское проклятие. Впоследствии друзья артиста вроде бы даже отправили требуемые 2 тысячи евро, и как будто в состоянии больного произошло некоторое улучшение, но оно было незначительным, и смерть былы неизбежна.

Андрей Сучилин – основатель рок-группы «До Мажор». Группа была основана в 1981 году и вместе с другими рок-коллективами стала организатором Московской рок-лаборатории.