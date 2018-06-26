Посольство России в Португалии поможет семье умершего музыканта Сучилина

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Посольство России в Португалии сообщило, что поможет семье Андрея Сучилина, российского музыканта, который скончался 26 июня.

Сучилин - основатель рок-группы «До Мажор» (1981 год); эта группа вместе с группами «Звуки Му» и «Николай Коперник» организовала московскую рок-лабораторию.

Группа «До Мажор» выступала и записывала песни и альбомы до 1992 года, после чего Андрей Сучилин уехал из страны. Он записывает авангардистский альбом «To Go Out», участвует в семинаре Guitar Сraft (фрипповская настройка гитары, строй гитары, как у Роберта Фриппа).

Как рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Лиссабоне, в мае Сучилина сняли с авиарейса с признаками инфекционного недуга. Заболевание протекало настолько остро, что самолет авиакомпании Transavia Holland был вынужден сделать из-за этого вынужденную посадку. Артиста в состоянии комы отправили в больницу. Супруга больного сообщила об этом в консульский отдел посольства.

Несмотря на то, что врачи провели несколько операций, некроз остановить не удалось, и музыкант скончался.

В посольстве выразили глубокие соболезнования близким покойного и ссобщили о готовности помочь с организацией похорон, и, если семья покойного сочтет нужным, с транспортировкой тела в Россию.

Диппредставительство также советует российским туристам в связи с этим прискорбным событием перед выездом заграницу приобретать медицинскую страховку, покрывающую максимально возможный спектр страховых случаев.