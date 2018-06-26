«Болезнь съела его за месяц»: Стало известно, от чего умер рок-музыкант Андрей Сучилин

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Неприятный запах разлагающихся тканей повсюду сопровождал Сучилина, из-за чего его даже сняли с авиарейса в мае.

Накануне в Россию пришла страшная новость. В результате ужасного заболевания в Португалии скоропостижно скончался российский рок-музыкант, основатель группы «До Мажор» Андрей Сучилин. Стало известно, от чего он умер. Выяснилось, что болезнь «съела» Сучилина всего за месяц. Знаменитость не мог свободно передвигаться на улице или в общественных местах, поскольку отторгающиеся ткани источали жуткий запах. Из-за того, что заболевание прогрессировало, музыкант не мог вернуться домой и лечился в Португалии. Находясь за границей в беспомощном состоянии, он жаловался в соцсетях ,что не может самостоятельно помочь себе, поскольку без денег и поддержки там ему не окажут должной помощи. Сучилин обращался к фанатам и друзьям за материальными средствами, прося помочь, кто чем может. Оказать поддержку знаменитости не успели. Врачи ввели его в искусственную кому и уже в скором времени он скончался от некроза.

Как известно, в мае Сучилина сняли с авиарейса, следующего в Испанию, по причине того, что от него шёл сильный неприятный запах. Пассажиров тошнило, они падали в обморок. Экипаж запер музыканта в туалете, чтобы избежать бунта. В аэропорту его передали медикам, однако от госпитализации музыкант отказался.