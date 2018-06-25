«Любимый артист»: Егор Крид почтил память Майкла Джексона

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Сегодня исполняется 9 лет со дня смерти легенды мировой поп-музыки, танцора, продюсера, актера и бизнесмена Майкла Джексона. Кумиры американской звезды погружаются в воспоминания.

«Сегодня для меня ещё и день памяти моего любимого артиста, легенды и короля поп-музыки Майкла Джексона. Его не стало 9 лет назад (25 июня 2009 года) в 14:26. Единственный артист, чей портрет есть на моем теле в виде тату. Спасибо за всё», - почтил память кумира Егор Крид.

Поклонники экс-холостяка разделили его грусть, ведь творчество легенды мировой поп-музыки восхищало поголовно всех – от любителей классики до «отбитых» панк-рокеров. Любимый артист Крида умер 9 лет назад, однако многие фанаты продолжают считать смерть кумира жестоким заговором с неизвестной целью. YouTube переполнен видеозаписями якобы свидетельств «ложной смерти» Джексона.