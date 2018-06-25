Солист System of a Down призвал к революции в США по армянскому примеру

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Штаты находятся в состоянии абсолютной регрессии, уверен музыкант.

Солист рок-группы System of a Down Серж Танкян взбудоражил общественность очередным политическим призывом. На своей странице в Instagram музыкант разместил фотографию обложки нового выпуска журнала Time, где изображён коллаж двух фотографий – плачущего ребёнка мигрантов и президента США Дональда Трампа.

Последний вроде как равнодушно смотрит на страдающую девочку, что, по мнению редакции издания, является демонстрацией реального отношения американского лидера к проблеме детей мигрантов. Танкян подписал снимок достаточно эмоциональным образом, призвав американцев к революции по армянскому примеру. Мирная смена власти уже назрела в стране, которая, как считает музыкант, находится в состоянии абсолютной регрессии. Поклонники по-разному отнеслись к призыву вокалиста System of a Down.

Ранее мы писали, что рэпер Akon построит город за криптовалюту собственного выпуска. Виртуальные деньги начали работать в Сенегале. Музыкант намерен на вырученные от проекта деньги возвести мегаполис в Африке.