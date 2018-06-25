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Британскому диджею Окенфолду понравилось на ЧМ по футболу в России

Сегодня, 12:50

По мнению музыканта, России удалось организовать чемпионат мира на своей территории на высшем уровне. Диджей считает такую подготовку профессиональной.

Как оказалось, действительно, британскому диджею Окенфолду понравилось в России. Тран-диджей Окенфолд считает, что организация ЧМ по футболу прошла «хорошо» и на высшем уровне. Также он отметил, что такая обстановка у него вызывает самые приятные эмоции и наслаждение. Англичанин смотрел игру сборной своей страны против футболистов из Панамы.

Когда Англия разгромила соперника со счетом 6:1, диджей действительно почувствовал себя самым счастливым. Как подметил Окенфолд, на данном чемпионате, в отличие от предыдущих, нельзя предугадать, кто же победит в этот раз.

В воскресенье прошло выступление диджея на площадке фестиваля.

Как стало известно позже, сам Окенфолд сожалеет, что многие англичане не приехали в Россию из-за «страшилок» СМИ. Диджей отметил, что в России живут добрые и отзывчивые люди. Первый канал снял данное интервью на видео.

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