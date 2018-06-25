На русский лад в Омске девушка спела «Все идет по плану»

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Знаменитую песню Егора Летова «Все идет по плану» пели многие исполнители, но придерживались той же стилистики. Отличиться решила Дарина Феокритова из Омска, которая исполнила произведение в русском-народном стиле.

В сети появилось интересное видео, где молодая омичка Дарина Феокритова исполняет песню «Все идет по плану» в абсолютно не свойственной для панк-рок-группы «Гражданская оборона» манере. Произведение девушка решила преподнести в стиле русской-народной песни, что очень понравилось пользователям, а само видео стремительно набирает количество просмотров.

После того, как песня появилась в сети, стало известно, что Феокритова не является профессиональным музыкантом и вообще далека от искусства. Девушка работает инженером пожарной безопасности на взрывоопасном производстве. А вот все свое свободное время она уделяет любимому делу – пению. В комментариях пользователи рассказали, что девушка добилась высокого мастерства и должна выступать на большой сцене. Многие отметили, что рок произведение очень органично звучит в народном стиле.

В кадре омичка Дарина Феокритова на русский лад спела «Все идет по плану», облачившись в русский национальный костюм. Фон создала современная сибирская художница. Музыканты группы «Гражданская оборона» пока не отреагировали на такой ремикс своей песни.