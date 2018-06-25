VistaNews.ru


Израиль выбирает город для проведения «Евровидения-2019»

Сегодня, 11:11

Как оказалось, однозначности в этом вопросе до сих пор нет. Четыре площадки продолжают претендовать на проведение этого музыкального конкурса.

Израиль всё ещё выбирает город, наиболее пригодный для проведения «Евровидения-2019». О готовности к проведению этого конкурса заявили власти Тель-Авива, Иерусалима, Эйлата и Хайфы.

Представители Минфина уверены, что Израиль выберет Тель-Авив. Эксперты полагают, для этого есть все основания. В качестве аргумента приводится наличие в городе большого выставочного комплекса с несколькими площадками и развитой инфраструктуры.

У Министерства культуры и спорта иная позиция. Руководитель ведомства Мири Регев настаивает на проведении «Евровидния-2019» в Иерусалиме. Её оппоненты полагают, что это нецелесообразно по политическим мотивам.

Женщина известна своим заявлением, что, если проведение «Евровидения-2019» состоится не в Иерусалиме, то этого конкурса в Израиле вообще не будет. Она уже отстранена от организации конкурса.

Также на Израиль оказывается существенное давление ближайшими соседями, не желающими признавать Иерусалим в качестве израильской столицы.

Позиции Хайфы и Эйлата несколько слабее, но своих шансов не утратили и эти города. В любом случае, Израиль уже готовится принять этот конкурс.

Ответственность за его организацию возложена на израильскую телерадиовещательную корпорацию «Кан».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Оргкомитет «Евровидения» советует фанатам воздержаться от покупки билетов

В Иране заявили об искоренении Тель-Авива и Хайфы

Эксперт: Израиль дал сигнал о подготовке удара по российским С-300 в Сирии

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем