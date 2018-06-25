Израиль выбирает город для проведения «Евровидения-2019»

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Как оказалось, однозначности в этом вопросе до сих пор нет. Четыре площадки продолжают претендовать на проведение этого музыкального конкурса.

Израиль всё ещё выбирает город, наиболее пригодный для проведения «Евровидения-2019». О готовности к проведению этого конкурса заявили власти Тель-Авива, Иерусалима, Эйлата и Хайфы.

Представители Минфина уверены, что Израиль выберет Тель-Авив. Эксперты полагают, для этого есть все основания. В качестве аргумента приводится наличие в городе большого выставочного комплекса с несколькими площадками и развитой инфраструктуры.

У Министерства культуры и спорта иная позиция. Руководитель ведомства Мири Регев настаивает на проведении «Евровидния-2019» в Иерусалиме. Её оппоненты полагают, что это нецелесообразно по политическим мотивам.

Женщина известна своим заявлением, что, если проведение «Евровидения-2019» состоится не в Иерусалиме, то этого конкурса в Израиле вообще не будет. Она уже отстранена от организации конкурса.

Также на Израиль оказывается существенное давление ближайшими соседями, не желающими признавать Иерусалим в качестве израильской столицы.

Позиции Хайфы и Эйлата несколько слабее, но своих шансов не утратили и эти города. В любом случае, Израиль уже готовится принять этот конкурс.

Ответственность за его организацию возложена на израильскую телерадиовещательную корпорацию «Кан».