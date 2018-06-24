Рэпер из Владикавказа Miyagi анонсировал новый трек

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Знаменитый во Владикавказе исполнитель рэп музыки Miyagi в коротком заявлении анонсировал отрывок из своего нового трека в соцсетях. "Мой новый трек Captain будет закончен в скором времени, и вы сможете оценить его полностью, но сейчас я представлю вам только фрагмент", - рассказывает рэпер.

В социальных сетях фанаты положительно оцени творчество Miyagi, при этом добавили, что с нетерпением ждут продолжения трека. Следует добавить, что рэпер Miyagi стал известный после дуэта с Эндшпилем, их совместные треки стали самой популярной музыкой 2016-2017 года.