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Рэпер из Владикавказа Miyagi анонсировал новый трек

Сегодня, 18:12

Знаменитый во Владикавказе исполнитель рэп музыки Miyagi в коротком заявлении анонсировал отрывок из своего нового трека в соцсетях. "Мой новый трек Captain будет закончен в скором времени, и вы сможете оценить его полностью, но сейчас я представлю вам только фрагмент", - рассказывает рэпер.

В социальных сетях фанаты положительно оцени творчество Miyagi, при этом добавили, что с нетерпением ждут продолжения трека. Следует добавить, что рэпер Miyagi стал известный после дуэта с Эндшпилем, их совместные треки стали самой популярной музыкой 2016-2017 года.

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