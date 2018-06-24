«Самодеятельность»: Юрий Лоза прокомментировал клип Шнурова и Слепакова

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Музыкант довольно критично оценил работу скандального рок-певца и комика, дополнив поток негативной критики в адрес исполнителей очередным нелестным отзывом.

Советский и российский композитор, певец и автор песен Юрий Лоза прокомментировал клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова и комика Семена Слеакова на песню «Чемпионы» о национальной сборной России по футболу на Чемпионате мира - 2018. Музыкант охарактеризовал их работу как «самодеятельность», которую он «никогда не слушал, и слушать не собирается». Юрий Лоза отметил, что смысл песни можно с легкостью выразить без мата. Не понравилось музыканту то, как активно начали возвеличивать российскую сборную, которую «еще вчера поливали грязью».

Напомним, что недавно Сергей Шнуров и Семен Слепаков записали песню в честь выхода России в плей-офф ЧМ-2018, в которой переплели все: и «пенсионную реформу», и успешную игру на групповом этапе домашнего Чемпионата мира, не забыв и о прошлых неудачах.