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Рэпер FACE обманул фанатов

Сегодня, 18:00

Совсем недавно кумир молодежи опубликовал фото, где стоит перед комиссией, что якобы забирает его в армию. Однако следующие посты это опровергают.

Иван, а именно так зовут скандального рэпера, с появлением в жизни любимой девушки объявил своим фанатам, что будет полностью меняться. Парень известен своими «экстравагантными» песнями с кучей матов и пошлым смыслом, однако позже он выпустил более романтические, без единого бранного слова, треки.

И тут, более недели назад FACE выставляет фото, которое подписывает, что его поклонники увидят где-то через год. Подписчики поделились на две группы: кто назвал это хайпом и не поверил, а кто пожелал удачи ему и девушке Марьяне Рожковой. Однако все таки скандальный исполнитель не пойдет в армию, тем самым он обманул фанатов.

Первые оказались правы – парень поделился графиком тура на 2018 год, а также фотографией, под которой написал, что армия отменяется.

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