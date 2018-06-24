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На рэпера Bllack-Santa совершено нападение

Сегодня, 15:55

Исполнитель пострадал в Рязани еще месяц назад, однако о его состоянии здоровья до сих пор ничего не известно. Артист перенес несколько операций, и вся его концертная деятельность приостановлена без указания сроков.

На рэпера Bllack-Santa было совершено нападение, тогда исполнитель получил множество травм и повреждений, после чего был направлен в местное медучреждение для оказания помощи. В фан-сообществе рэпера в соцсетях сообщается, что артист отменил все концерты, также приостановил запись клипов и нового альбома.

В правоохранительных органах комментариев по поводу случившегося не дают, более того – о произошедшей ситуации там могут и не знать. Тем не менее, сам исполнитель на связь с общественностью пока не выходил.

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