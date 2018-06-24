«Чемпионы»: Слепаков и «Ленинград» записали песню в честь выхода России в плей-офф ЧМ-2018

«Пенсионную реформу», успешную игру на групповом этапе домашнего Чемпионата мира и неудачи прошлого – обо всем этом рок-группировка и комик спели в посвященной команде Станислава Черчесова композиции.
Не так давно Семен Слепаков приходил в гости «Вечернего Урганта», пообещав стране написать песню в честь выхода сборной России в плей-офф ЧМ-2018, если данное «чудо» произойдет. Национальная дружина уже в 1/8 финала, а на YouTube-канале активно набирает просмотры обещанная композиция «Чемпионы». Как вы уже могли догадаться, раз написание песни лежало через талант Сергея Шнурова, не достигшим совершеннолетия лицам она не рекомендована к прослушиванию.
Похвалив отечественных футболистов за выход в плей-офф домашнего ЧМ, не забыли артисты припомнить былые неудачи, в грубой форме подчеркнув, что в случае нового провала сборная снова станет для болельщиков «нехорошими людьми».
Слепаков и «Ленинград» записали позитивную песню, но есть одно но. Перед вторым куплетом свои строчки зачитала Флорида Чантурия.
Столь легкомысленное заявление на главную тему последних недель испортило все впечатление от, казалось бы, футбольной композиции. Россияне возмущены наглым прикрытием «пенсионной» реформы успехом на ЧМ-2018. Слепаков и «Ленинград» получили жесткую порцию критики за «наглость» и «фальшивый патриотизм».
Напомним, предложение о поднятии пенсионного возраста в РФ глава правительства Дмитрий Медведев направил в Госдуму 14 июня, в день открытия мундиаля. Удар по населению «под шумок» вызвал волну негодований и жесткой критики в адрес властей.