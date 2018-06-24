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«Чемпионы»: Слепаков и «Ленинград» записали песню в честь выхода России в плей-офф ЧМ-2018

Сегодня, 13:12

«Пенсионную реформу», успешную игру на групповом этапе домашнего Чемпионата мира и неудачи прошлого – обо всем этом рок-группировка и комик спели в посвященной команде Станислава Черчесова композиции.

Не так давно Семен Слепаков приходил в гости «Вечернего Урганта», пообещав стране написать песню в честь выхода сборной России в плей-офф ЧМ-2018, если данное «чудо» произойдет. Национальная дружина уже в 1/8 финала, а на YouTube-канале активно набирает просмотры обещанная композиция «Чемпионы». Как вы уже могли догадаться, раз написание песни лежало через талант Сергея Шнурова, не достигшим совершеннолетия лицам она не рекомендована к прослушиванию.

«Если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот», - пригрозил фронтмен рок-группы «Ленинград» хейтерам команды Черчесова в песне «Чемпионы».

Похвалив отечественных футболистов за выход в плей-офф домашнего ЧМ, не забыли артисты припомнить былые неудачи, в грубой форме подчеркнув, что в случае нового провала сборная снова станет для болельщиков «нехорошими людьми».

Слепаков и «Ленинград» записали позитивную песню, но есть одно но. Перед вторым куплетом свои строчки зачитала Флорида Чантурия.

«Наплевать, что поменяли возраст пенсионный. Настроение нам подняли наши чемпионы», - спела солистка.

Столь легкомысленное заявление на главную тему последних недель испортило все впечатление от, казалось бы, футбольной композиции. Россияне возмущены наглым прикрытием «пенсионной» реформы успехом на ЧМ-2018. Слепаков и «Ленинград» получили жесткую порцию критики за «наглость» и «фальшивый патриотизм».

Напомним, предложение о поднятии пенсионного возраста в РФ глава правительства Дмитрий Медведев направил в Госдуму 14 июня, в день открытия мундиаля. Удар по населению «под шумок» вызвал волну негодований и жесткой критики в адрес властей.

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