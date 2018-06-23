VistaNews.ru


Зарубежный рэпер закатил концерт в баре Волгограда

Сегодня, 18:30

Зрители опешили, но успели рассмотреть музыканта, лидера одной из групп.

Зарубежный рэпер закатил концерт в баре Волгограда. Информацию о необычном инциденте разместили в социальных сетях очевидцы. Россияне сначала не поняли, что хорошо поющий мужчина – знаменит у себя на родине. После долгих размышлений поняли, что это же нигерийский певец-автор песен и исполнитель. Он является самым известным по его римейку Фелы Кути «Двойной Вахала». Это был 33-летний рэпер из Нигерии Oritse Femi.

Oritse сначала поддержал сборную своей страны на «Волгоград Арене», а затем устроил нечто в местном баре.

К слову, болельщики сборной Бразилии решили отведать горячительных напитков после проведенного матча своей команды. А после мужчины утроили поножовщину в Петербурге.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Noize MC выступит в Вологде «Русском доме» 24 февраля

Рэпер T-killah провел концерт на станции метро «Курская» в Москве

Ростовский рэпер Баста стал лучшим рэпером России

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем