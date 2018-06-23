Сегодня, 18:30

Зрители опешили, но успели рассмотреть музыканта, лидера одной из групп.

Зарубежный рэпер закатил концерт в баре Волгограда. Информацию о необычном инциденте разместили в социальных сетях очевидцы. Россияне сначала не поняли, что хорошо поющий мужчина – знаменит у себя на родине. После долгих размышлений поняли, что это же нигерийский певец-автор песен и исполнитель. Он является самым известным по его римейку Фелы Кути «Двойной Вахала». Это был 33-летний рэпер из Нигерии Oritse Femi.

Oritse сначала поддержал сборную своей страны на «Волгоград Арене», а затем устроил нечто в местном баре.

К слову, болельщики сборной Бразилии решили отведать горячительных напитков после проведенного матча своей команды. А после мужчины утроили поножовщину в Петербурге.