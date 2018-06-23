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Умер основатель группы Pantera Винни Пол

Сегодня, 10:40

Исполнитель умер на 55-м году жизни. Истинное имя музыканта - Пол Эббот.

Винни Пол - основатель heavy-metal группы Pantera. О том, что исполнитель умер, сообщили на официальном аккаунте в Facebook. Винсент больше известен как барабанщик в музыкальных группах Pantera и Hellyeah. Пока что нет точных данных, почему умер один из создателей группы. Семья исполнителя попросила поклонников Винни не беспокоить их в ближайшее время и уважать личную жизнь.

Напомним, что группа Pantera была создана в 1981 году Полом Эбботом и его братом Дэррелл Лэнс Эботтом, которые дружили еще со школы.

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