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Селена Гомес снялась голой в клипе своей подруги

Сегодня, 19:45

Певица сейчас одинока, да и ей вовсе нечего стесняться своего тела. После тизера в социальных сетях поклонники ждут полную картину.

Селена Гомес снялась в клипе своей подруги Петры Коллинз, которая и ранее снимала для нее клипы. Стиль у девушки действительно «интересный» и многим непонятный.

Обе поделились фото и видео с этой съемки, чем еще больше подожгли ожидания фанатов Гомес – ведь в клипе девушка похоже абсолютно голая. Некоторые сравнили данную работу с искусством Сальвадора Дали, однако тут главной героиней является не «потекшие» вещи, а обнаженная певица. На фото видно, как та лежит в ванной, где рядом маска – облик человека. Это интересный прием со стороны Коллинз, ведь позже актриса станет примерять эту маску. Также отмечают, что видео будет в стиле сюрреализм.

У Селены не только с интересным виденьем искусства подружки, а также и способные на жертвы ради ближнего – другая подруга ранее пожертвовала певице свою почку.

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