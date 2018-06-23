Лидер группы Nick Cave любит выступать в России

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Рок-звезду из Австрии любит весь мир, на концертах всегда много людей, которые поют песни с кумиром в унисон. Также и российская публика от него без ума.

Ник Кейв, лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds, в своем недавнем интервью поделился мыслями о своих фанатах. Так как именно в России у него запланированы два концерта, говорил он именно о местной публике. По его мнению, люди здесь дикие, но никак не угрюмые, и он уверен, что все здесь понимают это мрачные мотивы, на которых и построена его музыка. А также Кейв поделился, что любит выступать в России - это доставляет ему огромное удовольствие.

Следующий концерт Кейва и the Bad Seeds будет в Санкт-Петербурге уже в понедельник, 25 июня. А Москва ждет звезд рока 27 июня. На этих концертах запланированы старые песни, а также важные для него новинки с пластинки Skeleton tree.