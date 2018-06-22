Кристина Агилера обнажила грудь на фотосессии к новому сборнику

Сегодня, 13:50

После перерыва длиной в шесть лет, Кристина Агилера выпускает сборник с названием «Liberation». Для привлечения внимания к новому сборнику фотограф Милан Зрнич провел довольно откровенную съемку 37-летней певицы.

На одном из снимков фотосессии звезда в мужском пиджаке, одетом на голое тело, обнажила грудь. Снимок черно-белый, в ушах певицы массивные серьги, глаза закрыты.

Кристина Агилера прокомментировала свои снимки. Она сказала, что смогла достигнуть состояния, в котором ощутила себя полностью свободной (напомним, название нового альбома - «Liberation», что переводится, как «Освобождение»). И, освободившись, певица с радостью делится своими чувствами с поклонниками.

Фолловеры воодушевленно приняли снимки Агилеры. Большинство из них не считают снимки вульгарными. Как известно, у поп-певицы двое детей, Макс, которому 10 лет, и трехлетняя Саммер. Агилеру многие называют «иконой поп-музыки», у нее выпущено 8 альбомов. Нынешний альбом имеет 15 треков.