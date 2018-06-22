«Цой жив!»: В Петербурге выпустили кавер-версию песни «Прохожий»

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Исполнителем стала группа «Биртман», клип приурочен в честь дня рождения солиста коллектива «Кино». Ролик появился в YouТube, его просмотрели почти 2 тысячи пользователей.

Глядя на кавер-версию песни «Прохожий», можно подумать, что Виктор Цой жив, ведь его дух живет в каждой ноте композиций, исполненных легендарным солистом группы «Кино». Кавер в стиле 60-х годов выпустили в Петербурге представители группы «Биртман». Мероприятие приурочено ко дню рождения Цоя, которому могло бы исполниться 56 лет, если бы не страшная трагедия.

Есть неподтвержденная информация, согласно которой еще в 1981 году Виктор получил разрешение от Зиновия Аркадьевича на исполнение «Прохожего». По каким-то причинам эта песня появилась в популярном альбоме «Группа крови», увидевшем мир в 1988 году.