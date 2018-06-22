VistaNews.ru


Рэпера Face призвали на срочную службу в армию

Сегодня, 08:15

Поклонники рэпера высказали предположение, что он не сможет служить из-за многочисленных татуировок. Неожиданное заявление Face сообщил лично в своем аккаунте в Twitter.

  Уже достаточно известный исполнитель Иван Дремин известен как Face, сделал скандальное заявление, что его забирают в армию. Музыкант решил поступить как мужчина, и пройти срочную службу в армии. «Я в армию, встретимся через год», - написал Дремин. Поклонники засомневались в правдивости того, что рэпера Face призвали на срочную службу, ведь у исполнителя много татуировок, из-за которых его могут не допустить на службу. Другие высказали предположение, что рэперу на срочной службе будет не очень сладко из-за его внешнего вида. Ранее Face в интервью рассказал Юрию Дудю что никогда не пойдет в армию.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рэпер Face сделал предложение Марьяне Ро

В Москве за драку с несовершеннолетним блогером задержан рэпер Face

На Урале в армию призовут многодетных отцов

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем