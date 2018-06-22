Рэпера Face призвали на срочную службу в армию

Сегодня, 08:15

Поклонники рэпера высказали предположение, что он не сможет служить из-за многочисленных татуировок. Неожиданное заявление Face сообщил лично в своем аккаунте в Twitter.

Уже достаточно известный исполнитель Иван Дремин известен как Face, сделал скандальное заявление, что его забирают в армию. Музыкант решил поступить как мужчина, и пройти срочную службу в армии. «Я в армию, встретимся через год», - написал Дремин. Поклонники засомневались в правдивости того, что рэпера Face призвали на срочную службу, ведь у исполнителя много татуировок, из-за которых его могут не допустить на службу. Другие высказали предположение, что рэперу на срочной службе будет не очень сладко из-за его внешнего вида. Ранее Face в интервью рассказал Юрию Дудю что никогда не пойдет в армию.