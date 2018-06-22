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"Тамбов – не отстой, Тамбов – забой": На День молодёжи приедет рэпер PLC

Сегодня, 05:30

Каждое подобное мероприятие сопровождается появлением вечером на сцене хедлайнера. 

В Тамбов на День молодёжи, который будет там праздноваться 27 июня, приедет рэпер PLC. Он считается учеником «самого» Тимати.

Развлекательных площадок для жителей Тамбова в этот день будет множество. Однако, основной станет та, местом расположения которой станет площадь Музыки. Там представление начнётся в 18-00.

Хедлайнером станет рэпер PLC, который стал финалистом проведённого телеканалом ТНТ шоу «Песни». Возможно, рэп и не та тематика, которую любят все, но множество своих поклонников это направление точно имеет.

Окончанием праздника, которое организует Тамбов, станет дискотека. Её проведут на набережной реки Цна.

День молодёжи Тамбов отметит и другими акциями. Одна из них будет антинаркотической с названием «Тамбов молодой».

Для самых активных участников мероприятия предусмотрены ценные подарки.

Местные соцсети уже откликнулись. Их посетители сообщили о готовности посетить праздник и активно поучаствовать в нём.

Тамбов – не отстой. Тамбов – забой. Покажем, пишет городская молодёжь.

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