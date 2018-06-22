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В России покажут первую футбольную рок-оперу

Сегодня, 02:45

В Екатеринбурге решили запустить проект под названием «Федя и Вика в стране Футболии». Такое музыкальное явление уникально, ведь ранее никто подобного не создавал.

Жителям России представится уникальная возможность стать свидетелями запуска мюзикла. В Екатеринбурге на этих выходных покажут первую футбольную рок-оперу, автором которой является композитор Александр Пантыкин. По словам создателя мьюзикла, имя Федя посвящено форварду сборной России Смолову. А Вика это символ победы, Виктория. Оба героя попадут в страну «Футболию», где Федя станет капитаном «Русиполия» и будет сражаться за победу с командой «Бразимория».

Как отметил композитор, само действие в мюзикле будет длиться ровно 1 тайм. Создатель считает, что это «опера-пародия» для просмотра в кругу семьи. Для точного воссоздания поведения звезд футбола, авторам проекта пришлось немало наблюдать за футболистами, а также подмечать особенности их поведения. Конец рок-оперы предсказуем, победителем в матче становится «Русиполие».

Авторы обещают, что этот мюзикл смогут увидеть не только жители Екатеринбурга, но и в других городах.

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