Толпы фанатов рэпера XXXTentacion утроили беспорядки в США

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Полиция открыла огонь по нарушителям из травматического оружия.

В США произошли массовые беспорядки, которые устроили поклонники убитого рэпера XXXTentacion. Толпы фанатов, пришедшие на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе, чтобы попрощаться с кумиром, набросились на полицейских, которые охраняли правопорядок на месте панихиды. Внезапно протестующие принялись крушить всё вокруг, на место был вызван полицейский вертолёт. Правоохранители предупредили участников акции, что все, кто не разойдётся добровольно, будут арестованы. После этого по фанатам XXXTentacion открыли огонь из травматического оружия. Полицейские совершили несколько прицельных выстрелов резиновыми пулями, что заставило фанатов покинуть место «паломничества». О количестве пострадавших с обеих сторон ничего не сообщается. В данный момент полиция также ведёт расследование по факту убийства музыканта, однако каких-либо подвижек в данном деле пока нет.

Ранее мы писали, что бывшей девушке убитого XXXTentacion не дали проститься с телом. Агрессивные фанаты рэпера не пропустили её к мусту прощания.