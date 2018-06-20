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В Воронеже уличный музыкант-блондинка превосходно исполнила песню Zombie

Сегодня, 14:04

С наступлением лета на улицах российских городов прохожих удивляют своим талантом уличный музыканты. По мнению многих людей, зачастую они имеют прекрасные голоса и исполняют популярные хиты лучше оригинала.

Жители Воронежа в социальных сетях делятся своими впечатлениями от выступления девушки, которая поет у торгового центра «Гелерея Чижова». Вчера 19 июня прохожие сняли ее исполнение песни Zombie популярной ирландской рок-группы The Cranberries.

После того, как видео попало в сеть, пользователи в комментариях засыпали певицу комплиментами. Большинство считают ее голос просто шикарным и достойным большой сцены, часть пользователей заявили, что слушали ее с замиранием сердца. Очевидцы рассказали, что прохожие не скупились бросать в футляр для гитары не только мелочь, но и купюры. Известно, что девушка исполняла не только зарубежные хиты, но и песни отечественных исполнителей.

Многие отметили скромность певицы, часто она пела с закрытыми глазами, как бы отгораживаясь от толпы и окунаясь в свой мир. Прохожие рассказали, что исполнительницу часто можно встретить на этом месте, хотя ей необходимо покорять судей телевизионного шоу «Голос», победительницей которого она бесспорно с легкостью станет.

Напомним, что кавер-версии Zombie - единственный способ услышать хит вживую, ведь вокалистки The Cranberries Долорес О'Риордан не стало 18 января текущего года, ее тело обнаружили в лондонском отеле. Точная причина смерти до сих пор не обнародована.

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