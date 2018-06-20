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В Санкт-Петербурге выступит незрячий японский пианист Нобуюки Цудзи

Сегодня, 12:27

Российские поклонники музыки смогут насладиться выступлениями уникального пианиста из Японии Нобуюки Цудзи. Для российской публики он проведет два концерта в Санкт-Петербурге.

В рамках международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге, пройдет выступление японского пианиста Нобуюки Цудзи. Известно, что поклонники его таланта смогут насладиться фортепианной игрой мастера сегодня 20 июня в Мариинском-2 и 24 июня в помещении концертного зала Мариинского театра.

Сообщается, что на сегодняшнем концерте поклонники классической музыки смогут услышать концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Данное выступление пройдет совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра, дирижером которого является Валерия Гергиева. Кроме этого в программе прозвучит Симфония №8 Антона Брункера. В воскресенье японский пианист представит на суд публики уже свою сольную программу, в рамках которой прозвучат произведения Шопена, Дебюсси, Листа и других мастеров.

Напомним, что Нобуюки Цудзи с самого рождения является незрячим из-за врожденной аномалии. Тяга к музыке у него проявилась достаточно рано, а его талант оказался феноменальным. Развивая свои способности в 12-летнем возрасте, он давал сольные концерты для слушателей токийского Сантори-холла, а в 16 лет стал обладателем почетного приза критики Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена.

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