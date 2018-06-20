Лев Лещенко дал комментарий творчеству Бузовой

Сегодня, 01:30

Известнейший в своё время певец рассказал, что сейчас, по его мнению, является достаточным для создания успешного хита. Это три аккорда, на которые положена пара рифм. Большего не требуется.

Именно в таком ключе Лев Лещенко дал комментарии творчеству, демонстрируемому Ольгой Бузовой. В то же время он не считает, что к ней стоит относиться с негативом.

Лещенко напомнил, что у Бузовой есть множество поклонников, поддерживающих начинающую певицу. Следовательно, она нужна и востребована.

Помимо того, Лещенко сказал, что считает её достаточно интеллектуальным человеком, хорошо окончившим школу. На вопросы журналистов о том, как он относится к исполнению Бузовой своих песен, Лещенко отвечать отказался. Он сказал, что критиковать коллег – не в его правилах. Однако заметил, что Бузовой удаётся хорошо себя преподнести.

В то же время Лещенко отметил и уровень современной российской эстрады. Он считает его удручающим. Наличие трёх аккордов и зарифмованных четырёх строчек являются для хита вполне достаточным условием. Впрочем, когда-то был и «миру – мир, сыру – сыр» от Богдана Титомира.