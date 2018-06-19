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«Ты вдохновлял меня»: Канье Уэст высказался о смерти XXXTentacion

Сегодня, 11:12

Американский исполнитель высказал слова соболезнования в связи с трагедией.

Рэпер Канье Уэст высказался о смерти коллеги Джасея Дуэйна Онфроя, выступающего под псевдонимом XXXTentacion. Хип-хоп исполнителя застрелили в США. Мужчина произвёл несколько выстрелов в музыканта прямо посреди улицы. Убийца похитил с места происшествия вещи погибшего.

Уэст признал, что XXXTentacion помогал ему в его творчестве. «Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня, когда был здесь», - написал в своём Instagram он. Знаменитость поблагодарил умершего за то, что тот был в его жизни. Он высказал сожаление в связи со случившимся. К слову, российские рэперы не остались в стороне от данного события. Прокомментировали убийство XXXTentacion Oxxxymiron и Pharaoh.

Ранее мы писали, что в Испании рэпер, оскорбивший короля, бежал из страны. Молодой человек должен был предстать перед правосудием за свои высказывания, но вместо этого предпочёл ретироваться.

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