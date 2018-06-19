В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

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Мужчину сразу же доставили в местный госпиталь. Там за его жизнь боролись врачи.

Музыканта госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Однако медикам не удалось спасти пострадавшего исполнителя Jimmy Wopo. По неподтвержденной информации, 21-летнего молодого человека подстрелили в Питтсбурге вчера вечером. Полиция увидела на месте преступления двух мужчин, которые также были в тяжелом состоянии. Друга знаменитого рэпера удалось спасти. О смерти музыканта рассказал и его менеджер Тэйлор Мэглин. Ранее в США убили музыканта XXXTentacion, тоже из огнестрельного оружия. Американцы в ужасе, так как это уже второе убийство звезд за последнюю неделю.