VistaNews.ru


В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

Сегодня, 10:47

Мужчину сразу же доставили в местный госпиталь. Там за его жизнь боролись врачи.

Музыканта госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Однако медикам не удалось спасти пострадавшего исполнителя Jimmy Wopo. По неподтвержденной информации, 21-летнего молодого человека подстрелили в Питтсбурге вчера вечером. Полиция увидела на месте преступления двух мужчин, которые также были в тяжелом состоянии. Друга знаменитого рэпера удалось спасти. О смерти музыканта рассказал и его менеджер Тэйлор Мэглин. Ранее в США убили музыканта XXXTentacion, тоже из огнестрельного оружия. Американцы в ужасе, так как это уже второе убийство звезд за последнюю неделю.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Смерть рэпера XXXTentacion стала шоком

В Челябинске заживо сожгли молодого человека

В США пума-людоед загрызла велосипедиста и затащила его в свое логово

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем