Гнойный записал дисс на Шнурова

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Скандальный рэпер любит потравить своими песнями известных в медиа-пространстве людей. В этот раз досталось лидеру группы «Ленинград».

В конце мая интернет попросту взревел, когда Сергей Шнуров у себя на страничке в социальных сетях поведал о разводе с Матильдой. Подписчики негодуют до сих пор, особенно после стиха, где звезда писал про то, что женщин много, а он один.

Пока все гадают, что же произошло между одной из лучших пар современного шоу-бизнеса, рэпер Гнойный встал на сторону Матильды и записал дисс на Шнурова. Название песня получила "Матильда (Шнуров DISS)". В ней он обвиняет того в изменах и утверждает, что он пожалеет об уходе жены, а также в каждом слове Гнойный подчеркивает, какую неприязнь испытывает к Сергею. Тот никак еще не отреагировал.

Однако, как сам признался Шнур, Матильда сама от него ушла к другому мужчине. Пока никто из пары особо не комментировал свой развод.

Сам скандальный рэпер любит привлечь к себе внимание гневными песнями. Не так давно он записал песню против блогера Николая Соболева, который в той же форме ответил Гнойному.