Солистку театра в Екатеринбурге пригласили в Нью-Йорк для выступления

Сегодня, 17:25

Одну из лучших оперных певиц России пригласили принять участие в опере. Приглашение пришло от режиссера Тадеуша Штрассберга.

Надежда Бабинцева сначала отбиралась на кастинге в Москве, где и смогла одержать победу над исполнителями со всего мира. С Тадеушем, тем более, она уже работала в двух операх – «Сатяграха» (2014) и «Пассажирка» (2016).

Солистка партии Ангела в опере «Демон» будет представлена на всех пяти спектаклях, а именно 27, 29 июля, а также 1, 3, 5 августа. Она будет единственной исполнительницей партии Ангела. Надежда вылетает в Нью-Йорк уже 25 июня для репетиций.

Солистку театра в Екатеринбурге отправят для выступления на фестиваль русской музыки, организованный гуманитарным колледжем в Датчесс.

Кстати, это не единственная победная радость для меццо-сопрано в этом году. Благодаря партии в «Пассажирке» она получила «Золотую Маску», выиграв у явных фаворитов.