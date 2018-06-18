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На съемках клипа на песню «Лишь она» ЮрКисс устроил кастинг невест

Сегодня, 15:14

Настоящий и неожиданный кастинг невест провел в своем новом видеоклипе на песню «Лишь она» известный исполнитель ЮрКисс.

 
Более 50 девушек стремились завоевать сердце певца, но счастье стать самой завидной невестой выпало только одной. Эта задумка режиссера с блеском была реализована не только красавицами, но и самим ЮрКиссом. Безусловно, работа певца станет не менее популярной, чем недавний вирусный ролик с детьми, танцующими под песню «Лишь она», мгновенно набравший в сети огромное количество просмотров.

Съемки видеоклипа, длившиеся почти сутки без перерыва, велись в деловом центре «Москва Сити». За это время пришлось не только сменить ряд локаций, но и отключить на время систему безопасности в ММДЦ, а также разрешить небольшой конфликт с правоохранительными органами. Премьера видеоклипа уже состоялась на музыкальных каналах страны, а поклонники теперь ждут, чем далее порадует их кумир.

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