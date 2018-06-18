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«Танцы минус» подготовили необычное выступление в Петербурге

Сегодня, 11:48

Музыканты сыграют свои хиты на крыше во время популярного фестиваля Roof Music Fest.

Знаменитая группа «Танцы минус» проведет необычное выступление в Петербурге 21 июня. Всем фанатам нужно будет прийти по адресу Кожевенной линии 30 в 20:00. Кстати, Roof Music Fest проходит в городе с 2012 года.

В сообщении указывается, что «Танцы минус» подготовили для петербуржцев самые популярные песни. В текущем году группе исполнится 23 года. За время творческой деятельности музыканты записали в студии целых 6 альбомов, больше 10 клипов и даже несколько саундтреков к песням. Среди самых популярных хитов жители Петербурга услышат «Половинка», «Город сказка» и «Диктофон».

Организаторы фестиваля заявляют, что песни «Танцы минус» стали народными хитами, а их концерты всегда проходят с аншлагом.

Кстати стоит отметить, что на Roof Music Fest будут выступать такие исполнители, как IOWA, Animal ДжаZ, Варвара, Визбор и другие.

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